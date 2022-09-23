2022/09/23 | 14:14 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 23 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، الجمعة 09/23/2022، عن هدر أكثر...

ظهرت المقالة صحة النجف تهدر أموال ثرامات طبية من اسبانيا: لم تدخلها الخدمة الى الان أولاً على المسلة.

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