الجيش الإيراني يهدد: مستعدون لمواجهة المؤامرات

2022/09/23 | 14:31 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استنكر الجيش الإيراني، قيام مثيري الشغب بتخريب الممتلكات العامة والاخلال بالأمن العام، فيما أكد أن الجيش بكامل قواته مستعد لمواجهة المؤامرات المختلفة التي یحيكها العدو.

وذكر الجيش الايراني في بيان صحفي، ان أعداء نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الذين فشلوا في مختلف مجالات العداء ضده، يستخدمون كل الذرائع للقضاء علی راحة الشعب الإيراني وخلق الفوضى وانعدام الأمن.

وندد البيان بالاعتداء على خدام الشعب في قوى الأمن الداخلي والشرطة الذين يعملون دائما باجتهاد وإخلاص لتوفیر الأمن والراحة للشعب، ويتعرضون للاعتداء ظلما، مديناً بشدة الإساءة للقرآن الكريم والمقدسات وعلم الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

و عد هذه الأعمال المشينة والمخزية استراتيجية شريرة تتبعها العدو لإضعاف مكانة نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية وعزة الشعب الإيراني وتلاحمه والمحافظين على أمن البلاد والشعب في قيادة الشرطة.

وتابع أن الجيش يدين تصرفات مثیري الشغب، مضيفًا لقد تحقق استقلال إيران الإسلامية واقتدارها وأمنها ببرکة دماء عشرات الآلاف من الشهداء وفي ضوء جهود أبناء الشعب الإيراني الغيورين والمتحمسین في القوات المسلحة.

وشدد على انه لن تسمح القوات المسلحة والشعب أبدًا للأعداء باستغلال الوضع الراهن والإضرار بأهداف ومُثُل الإمام الخمیني والشهداء، مؤكداً على ضرورة تحلی الشعب باليقظة لإدراك العمليات النفسية والإعلامية الواسعة النطاق للأعداء والتصدي لها.

وأكد البيان على أن قوات الجيش ستدافع عن أمن ومصالح الشعب الإيراني في مواجهة مؤامرات الأعداء حتى آخر قطرة من دمائها.

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