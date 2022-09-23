2022/09/23 | 14:35 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: F3Jm9KyidQY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. هل يستجيب الصدر لدعوات الكاظمي للحوار الوطني؟) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. هل يستجيب الصدر لدعوات الكاظمي للحوار الوطني؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).