بعملية حسابية تفصيلية.. اقتصادي يكشف أرباح الصين ’المذهلة’ من بناء المدارس العراقية

2022/09/23 | 14:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف الخبير الاقتصادي، نبيل المرسومي، اليوم الجمعة، عن ارباح الصين من مشاريع بناء المدارس في العراق.

وقال المرسومي في تدوينة عبر فيسبوك تابعتها (بغداد اليوم)، إن "الاحالة للشركة الصينية هو 1.8 مليون دولار كمتوسط للمدرسة الواحدة"، مبينا انه "تتم احالة المدرسة للمقاول العراقي بمبلغ 900 الف دولار ، حيث تكون200 الف دولار عمولة الوسطاء و700 الف دولار ارباح الشركة الصينية للمدرسة الواحدة".

واشار الى ان "700 مليون دولار ربح الشركة الصينية من بناء 1000 مدرسة حيث يكون التصميم عراقي والتنفيذ عراقي والمال عراقي والارباح للصين".

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