امجد اميني يفند رواية الحرس الثوري عن مقتل ابنته ويتحداهم باظهار دليل واحد

2022/09/23 | 14:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فند والد الشابة الإيرانية مهسا أميني، رواية الحرس الثوري التي أفادت ان اميني توفيت جراء سكتة قلبية.

وتحدى أمجد أميني، أن يظهوروا صوراً او فيديو أو حتى شاهد واحد يثبت تعرضها للاغماء، وقال انهم لم يظهروا لنا أي أشعة مقطعية، وتم تغطية وجهها وجسدها وكل ما رأيناه فقط جزءا من ساقها، ظهرت عليه كدمات واضحة، وعندما تابعت القضية، لم يعطوني أي إجابة، مشيراً الى ان بي الفتيات اللواتي اعتقلن مع ابنتي أكدن أن مهسا تعرضت للضرب في مكان الاعتقال.

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