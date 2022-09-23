2022/09/23 | 14:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذّرت مفوضية حقوق الإنسان في العراق من تزايد خطير بنسب الفقر في البلاد، تشكل تهديداً خطيراً بين الكثير من العوائل.

ووفقاً للمسؤول بالمفوضية سرمد البدري، فإن تتابع موضوع الفقر مع الوزارات والجهات الأخرى للعمل على توسيع الشمول بالإعانات لأكبر عدد ممكن من العائلات الفقيرة، مشيراً الى عدم وجود اية مخرجات لستراتيجيات التخفيف من الفقر.



وأوضح ان فرق الرصد للمفوضية وجدت عوائل لا تملك قوتها اليومي كما ولا نوعا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ارتفاع خطير بنسب الفقر في العراق: الآف العوائل لا تملك قوت يومها) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ارتفاع خطير بنسب الفقر في العراق: الآف العوائل لا تملك قوت يومها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).