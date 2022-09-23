2022/09/23 | 14:46 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء يحيى رسول، عن مقتل عنصرين من داعش وتدمير وكر بجبال حمرين.

وذكر رسول ان رجال جهاز مكافحة الارهاب نفذوا إنزالاً ناجحاً تمكنوا فيه من اقتحام وكر للإرهابيين وتدميره بشكل كامل، لافتاً الى أنه تم العثور على اشلاء متقطعة لعناصر عصابات داعـش أثر الضربة المباشرة التي نفذتها طائرات القوة الجوية العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (يحيى رسول: مقتل عنصرين من داعش وتدمير وكر بجبال حمرين) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (يحيى رسول: مقتل عنصرين من داعش وتدمير وكر بجبال حمرين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).