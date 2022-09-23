بالصور.. حشود الزائرين تنطلق مشيا على الاقدام صوب النجف لاحياء ذكرى وفاة النبي محمد (ص)

2022/09/23 | 14:47 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ انطلقت اليوم الجمعة، حشود من الزائرين مشيا على الاقدام من كافة محافظات العراق صوب النجف لاحياء ذكرى وفاة النبي محمد (ص).

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حشود الزائرين تنطلق مشيا على الاقدام صوب النجف لاحياء ذكرى وفاة النبي محمد (ص) أولاً على ايرث نيوز.

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