أفغانستان.. قتلى في انفجار استهدف مسجدا أثناء خروج المصلين

2022/09/23 | 14:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الداخلية الأفغانية إن انفجارا هز العاصمة كابل، بعد ظهر،الجمعة، وذلك بعد سماع دوي انفجار في منطقة شديدة التحصين في وسط المدينة.

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