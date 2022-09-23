2022/09/23 | 14:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اصدرت وزارة النفط ، اليوم الجمعة، توضيحاً بشأن قطعة أرض في منطقة الداودي ببغداد.وقالت الوزارة في بيان تلقاه/المركز الخبري الوطني/ :”رداً على تخرصات وكذب وافتراء بعض القنوات الفضائية المأجورة والأبواق الابتزازية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة النفط تصدر توضيحاً بشأن قطعة أرض في منطقة الداودي ببغداد المركز الخبري الوطني.

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