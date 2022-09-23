2022/09/23 | 14:49 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني التقط القمر الصناعي الأوروبي للطقس “متيوسات”، الجمعة، صورة لكوكب الارض بالتزامن مع تعادل الليل والنهار على الكوكب. واظهرت الصورة، الملتقطة بواسطة القمر الصناعي الاوربي للطقس “متيوسات” في تمام الساعة 9 صباحاً، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص “متيوسات”يلتقط صورة للأرض بالتزامن مع تعادل الليل والنهار على الكوكب المركز الخبري الوطني.

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