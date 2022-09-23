المرور ترسل تعزيزات إلى النجف الأشرف للمساهمة في تنظيم حركة السير

2022/09/23 | 15:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعأرسلت مديرية المرور العامة، اليوم الجمعة، تعزيزات إلى النجف الأشرف للمساهمة في تنظيم حركة السير.وذكر بيان لمديرية المرور تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) أنه "بتوجيه من قبل مدير المرور العام اللواء الحقوقي طارق الربيعي ، باشرت مديرية المرور العامة بارسال التعزيزات اللازمة من المفارز والدوريات والاعداد البشرية الى محافظة النجف الاشرف لغرض تعزيز التواجد المروري والاشتراك بتنظيم حركة السير والمرور وتأمين خطة زيارة وفاة الرسول الأعظم (صلى الله عليه واله وسلم ).وتواصل جموع الزائرين مسيرها نحو مرقد الإمام علي (عليه السلام) في مدينة النجف الأشرف لإحياء ذكرى وفاة الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم)، التي توافق الثامن والعشرين من شهر صفر.

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