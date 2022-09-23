الجنيه الإسترليني يبلغ أدنى مستوى منذ 37 عامًا مع تزايد المخاوف من ركود

2022/09/23 | 15:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صورة التٌقطت في 22 نيسان/أبريل 2022 تُظهر عملات وأوراق ورقية بالجنيه الإسترليني معروضة على طاولة في لندن © ا ف ب/ارشيف تولغا أكمان هونغ كونغ (أ ف ب) – تراجع الجنيه الإسترليني إلى أدنى مستوى له مقابل الدولار منذ 37 عاما، في ظل ازدياد مخاوف المستثمرين حيال المستقبل الاقتصادي ورفع المصارف المركزية معدلات الفائدة لمكافحة التضخم […]

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