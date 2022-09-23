2022/09/23 | 15:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أُغلق نُصب واشنطن التذكاري الشهير القائم في قلب العاصمة الأمريكية مؤقتًا، وأُلقِي القبض على رجل مساء الثلاثاء، يشتبه بتخريبه المعلم بالطلاء الأحمر.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالطلاء الأحمر.. نصب واشنطن الشهير يتعرض لأعمال تخريب في أمريكا) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالطلاء الأحمر.. نصب واشنطن الشهير يتعرض لأعمال تخريب في أمريكا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).