التعليم تحذر من محاولات إيهام الطالب بالتقديم الورقي أو حجز المقاعد الدراسية

2022/09/23 | 15:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

حذرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الجمعة، من إيهام الطالب بالتقديم الورقي ودفع الأجور في الكليات والجامعات الأهلية، فيما وجهت بالتحقيق بالمخالفات في التقديم على الكليات والجامعات الأهلية.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم) ، أنه"تأكيدا على السياقات القانونية والاجرائية الخاصة بالتقديم والقبول الجامعي للعام الدراسي 2023/2022 فان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تحث ابناءها الطلبة على اعتماد آليات القبول الإلكتروني المركزي للتقديم الى الجامعات والكليات الأهلية عن طريق بوابة دائرة التعليم الجامعي الأهلي (https://student.pe-gate.org) حصرا".

وحذرت، من"محاولات إيهام الطالب بالتقديم الورقي أو حجز المقاعد الدراسية أو الاستجابة الى دفع الأجور الدراسية أو نسبة منها وتدعو الراغبين بالتقديم الى التزام الارشادات والاشتراطات المنصوص عليها في دليل الطالب (http://mohesr.gov.iq/ar/ministry_uploads/2022/09/daleel_ahlee_22_23.pdf).".

وأشارت إلى، أنه "في الوقت الذي وجه فيه وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب جهاز الإشراف والتقويم العلمي بتقييم مؤشرات المرحلة الأولى من التقديم الإلكتروني المركزي الى الجامعات والكليات الأهلية، فان وزارة التعليم تهيب بطلبتها وعوائلهم الكريمة والمتابعين والمهتمين تأشير الحالات المرصودة وإرسالها عبر البريد الرسمي للدائرة القانونية ([email protected]) لغرض التحقيق في المخالفات الموثقة".

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