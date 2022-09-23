لأول مرة في تأريخه.. نادي ديالى يضم البرازيلي ’رينالدو’ لصفوفه (صورة)

2022/09/23 | 15:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ديالى

كشف عضو رابطة اندية بعقوبة عبدالله عبد القادر، اليوم الجمعة، عن التحاق لاعب برازيلي بنادي ديالى، في حدث هو الاول في تاريخه.

وقال عبد القادر لـ(بغداد اليوم)، إن "لاعب برازيلي يدعى رينالدو وصل في ساعة متاخرة من مساء يوم امس الى مطار بغداد الدولي في طريقه الى بعقوبة من اجل الالتحاق بالوحدات التدريبية لنادي ديالى الرياضي".

وأضاف، أن "وجود لاعب برازيلي في نادي ديالى حدث هو الاول من نوعه في تاريخ النادي الذي يمتد عمره الى عقود"، مؤكدا بأنه "لم تعرف حتى الان قيمة العقد او مدته لكن سيجري الاعلان عنها امام الراي العام خلال الايام المقبلة".

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