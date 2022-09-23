النجف الأشرف.. جموع الزائرين تواصل مسيرها لإحياء ذكرى وفاة النبي الأكرم

2022/09/23 | 15:36 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عند مرقد امير المؤمنين عليهما السلام في النجف الاشرف.

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