السودان.. البرهان يؤكد أنه

2022/09/23 | 15:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الجنرال العسكري الحاكم في السودان، الذي شن انقلابا منذ ما يقرب من عام، إنه لن يرشح نفسه في الانتخابات المقبلة لحكومة يقودها مدنيون، لكنه لم يقدم جدولا زمنيا بشأن موعد إجراء التصويت حتى يتم إجراء انتخابات والتخلي عن السلطة.

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