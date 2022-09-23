2022/09/23 | 15:39 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تمكنت قوة من اللواء 30 بالحشد الشعبي، اليوم الجمعة، من الإطاحة بمطلوب للقضاء في مدينة الموصل.وذكر اعلام الحشد في بيان تلقاه/المركز الخبري الوطني/، ” قوة من اللواء 30 بالحشد الشعبي نجحت […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بعملية نوعية..



الحشد يطيح بمطلوب للقضاء في الموصل المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعملية نوعية.. الحشد يطيح بمطلوب للقضاء في الموصل) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعملية نوعية.. الحشد يطيح بمطلوب للقضاء في الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).