2022/09/23 | 16:00 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 23 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: اعتقلت الشرطة الفرنسية عصابة كبيرة يديرها عراقيون لتهريب البشر جنت نحو...

ظهرت المقالة عصابة تهريب الى أوربا يديرها عراقيون جنت نحو 4 مليون جنيه استرليني أولاً على المسلة.

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