2022/09/23 | 16:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعات

افاد مصدر امني افغاني محلي، اليوم الجمعة، عن الحصيلة الاولية للتفجير الذي استهدف مسجدا في العاصمة الافغانية كابل.

وقال المصدر في تصريحات صحفية وتابعتها (بغداد اليوم)، إن " التفجير الذي استهدف مسجد وزير أكبر خان في المنطقة الخضراء بالعاصمة الأفغانية كابل، خلف 7 قتلى و30 جريحا.

واظهر مقطع فيديو، في وقت سابق من اليوم الجمعة، وقوع انفجار في "المنطقة الخضراء" في افغانستان.

وتلقت (بغداد اليوم) فيديو يوضح انفجارا استهدف مسجدا بالعاصمة الأفغانية كابول، وتحديدا في "المنطقة الخضراء" التي كانت تجمع سفارات دول العالم وحلف الشمال الاطلسي قبل الانسحاب الامريكي.

ولم ترد الى الآن حصيلة رسمية للخسائر البشرية او المادية.

ولكن شهود عيان قالوا لوسائل اعلام محلية وعالمية وتابعتها (بغداد اليوم) إن "الإنفجار وقع في محيط مسجد وزير أكبر خان، أثناء خروج جموع المصلين بعد أداء صلاة الجمعة، وتسبب في "مقتل وجرح العشرات".

وقالت وزارة الداخلية الأفغانية إن انفجارا هز العاصمة بعد ظهر يوم الجمعة، وذلك بعد سماع دوي انفجار في منطقة شديدة التحصين في وسط المدينة.

وأكد المتحدث باسم وزارة الداخلية بسم الله حبيب وقوع الانفجار لكن لم يعلن عن الجهة المسؤولة عنها.

ووقعت عدة انفجارات مميتة في مساجد خلال صلاة الجمعة في الأشهر القليلة الماضية.



وأعلن تنظيم داعش الارهابي مسؤوليته عن بعضها.

وبحسب وسائل اعلام عالمية، ان وقع الانفجار في وزير أكبر خان، وهي منطقة في العاصمة كانت سابقا موقع “المنطقة الخضراء” بالمدينة حيث كانت تتمركز العديد من السفارات الأجنبية وحلف شمال الأطلسي، قبل ان تسيطر عليها حركة طالبان.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حصيلة ضحايا انفجار مسجد في العاصمة الافغانية كابل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حصيلة ضحايا انفجار مسجد في العاصمة الافغانية كابل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).