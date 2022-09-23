2022/09/23 | 16:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعات

أكدت لجنة التحقيق الأممية بشأن أوكرانيا، اليوم الجمعة، أن "جرائم حرب ارتُكبت" في البلاد منذ الاجتياح الروسي لها في أواخر فبراير الماضي.

وصرّح رئيس اللجنة، إيرك موس، في أول تقرير بحسب وسائل اعلام دولية وتابعتها (بغداد اليوم)، انه "استنادا إلى أدلة جمعتها اللجنة، خلصت هذه الأخيرة إلى أن جرائم حرب ارتُكبت في أوكرانيا".

ويعدد التقرير عمليات القصف الروسية على مناطق مدنية، وعددا كبيرا من الإعدامات، وعمليات التعذيب وسوء المعاملة والعنف الجنسي، بحسب ما نقل عن المصدر.

وتشهد اوكرانيا صراعا بينها وبين روسيا منذ اشهر ومحاولة روسيا ضم مناطق اوكرانية لها في استفتاء يشبهه المراقبون بما حدث بشأن جزيرة "القرم".

ويدخل الاتحاد الاوروبي واميريكا على الخط بدعمهم لأوكرانيا بشحنات للأسلحة ومبالغ مالية فلكية تقدر بمليارات الدولارات.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (’جرائم حرب’.. الامم المتحدة تعلق على العمليات الروسية في اوكرانيا) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (’جرائم حرب’.. الامم المتحدة تعلق على العمليات الروسية في اوكرانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).