هل التبرع بالأعضاء صدقة جارية؟

2022/09/23 | 16:11 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من الأمور الرائعة في عصرنا الحديث هو موضوع توصل العلم للقدرة على نقل أعضاء من إنسان متوفٍ لإنسان مريض لم يزل على قيد الحياة ويحتاج الأخير لهذا العضو ليظل حياً ينبض.

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