2022/09/23 | 16:13 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ارتفع سعر صرف العملة الروسية أمام العملتين الأمريكية والأوروبية، اليوم الجمعة، وجرى تداول الدولار دون مستوى 57 روبلا وذلك للمرة الأولى منذ 22 يوليو الماضي.وبحلول الساعة 15:00 بتوقيت موسكو، تراجع سعر صرف الدولار بواقع 1.96 روبل (الروبل = 100 كوبيك) إلى 56.84 روبل، وذلك للمرة الأولى في نحو شهرين.في حين انخفض سعر […]

ظهرت المقالة ارتفاع العملة الروسية..



الدولار عند أدنى مستوى في نحو شهرين أولاً على ايرث نيوز.

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