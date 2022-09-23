الإطاحة بالمتهم الثاني بقضية خطف وقتل

2022/09/23 | 16:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان، اليوم

الجمعة، القبض على المتهم الثاني

والمطلوب وفق أحكام المادة (4) ارهاب

بقضية خطف وقتل المواطن الشاب حسين ثائر

عبد الوهاب في وقت سابق من العام الماضي.

وقالت المديرية

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