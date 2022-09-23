الخطوط الأمريكية تكشف عن مقاعدها الممتازة الجديدة المزودة بأبواب حافظة للخصوصية

2022/09/23 | 16:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبواب حافظة للخصوصية، ومقاعد مسطحة مع خيار خاصية الاستلقاء، بين ميزات الأجنحة الفاخرة الجديدة التي تخطط شركة "أمريكان إيرلاينز" تضمينها أسطولها لرحلات المدى الطويل.

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