مصدر: الطائرات التركية تقصف مجمع سكني جنوب سنجار

2022/09/23 | 16:33 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني شنّت الطائرات التركية الحربية، اليوم الجمعة، ضربات جوية استهدفت بها مقار لقوات موالية لحزب العمال الكوردستاني جنوب قضاء سنجار الذي يتبع إدارياً محافظة نينوى شمالي العراق.وقال مصدر محلي /المركز الخبري الوطني/، […]

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