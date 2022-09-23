تشكيلة منتخبنا الوطني لمواجهة نظيره العماني ببطولة الأردن الدولية

2022/09/23 | 17:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعتنشر وكالة الأنباء العراقية (واع) تشكيلة منتخبنا الوطني الرسمية لمواجهة نظيره العماني ببطولة الأردن الدولية الودية في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت بغداد.

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