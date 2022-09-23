موت مهسا أميني ورئيسي يرفع صورة سليماني في الأمم المتحدة وإيرانيات يهتفن

2022/09/23 | 17:10 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدأت شرارة الأحداث الحالية في إيران بعد أن توفيت الشابة الإيرانية ذات ال 22 ربيعاً مهسا أميني حيث اعتقلتها دورية من "شرطة الأخلاق"، مساء الثلاثاء، مع عائلتها الذين كانوا قد سافروا من إقليم كردستان الإيراني لزيارة أقاربهم في العاصمة طهران.

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