2022/09/23 | 17:10 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني أفاد تقرير جديد بأن النجم المصري محمد صلاح المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، هو الآن خامس أعلى لاعب كرة قدم أجرا في العالم.وكان صلاح البالغ عمره 30 عاما، صاغ صفقة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص محمد صلاح اصبح خامس أعلى لاعب أجرا في العالم المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محمد صلاح اصبح خامس أعلى لاعب أجرا في العالم) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محمد صلاح اصبح خامس أعلى لاعب أجرا في العالم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).