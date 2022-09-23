تظاهرات حمرين تجبر الحكومة على اجراء تقييم عاجل لتأمين ديالى

2022/09/23 | 17:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالىافاد مصدر امني، الجمعة، بشروع السلطات الامنية باجراء تقييم عاجل لملف امن حوض ساخن شرق ديالى بعد تظاهرات يوم امس.وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "اوامر امنية عليا صدرت باجراء تقييم عاجل للأوضاع الميدانية في حوض قرى شروين شرق ديالى بعد تظاهرات سلمية انطلقت يوم امس تندد بالعمليات الارهابية وتطالب بموقف حاسم من الخروقات المتكررة والتي تسبب في سقوط العديد من الضحايا في الاشهر الماضية".واضاف، ان "لجنة مشتركة بدأت بشكل فعلي في اجراء تقييم شامل للملف الامني في قرى حوض شروين ووضع تقرير يكشف اسباب الخروقات الاخيرة وماهي التحديات الموجودة في المشهد العام"، مؤكدا بان "التقرير سيكون بمثابة اساس للعديد من القرارات لتعزيز امن شروين ومنع تكرار الخروقات الامنية".واشار الى ان "حالة الاستنفار في بساتين قرى شروين ستبقى الى اشعار اخر لحين وضع خطة شاملة لتأمين كل المناطق ومنع اي مخاطر تمس حياة المدنين".

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