التشكيلة الرسمية لمنتخبنا الوطني لمواجهة نظيره العُماني في بطولة الاردن الدولية الودية

2022/09/23 | 17:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وصل وفد المنتخب الوطني، مساء اليوم الجمعة، الى ملعب الملك عبد الله الثاني بالقويسمة استعداداً لمواجهة منتخب سلطنة عُمان.

وستقام المباراة اليوم الجمعة في الساعة السادسة مساء بتوقيت بغداد ضمن افتتاح بطولة الأردن الدولية الودية.

ادناه التشكيلة الرسمية لمنتخبنا الوطني في مباراة اليوم:

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