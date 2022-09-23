الهجرة تعلن عودة أكثر من 770 نازحاً إلى مناطق سكناهم

2022/09/23 | 17:13 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلنت وزارة الهجرة، اليوم الجمعة، عودة أكثر من 770 نازحاً إلى مناطق سكناهم في قرى ناحية بادوش بنينوى.

وقال إعلام الهجرة في بيان تلقته (بغداد اليوم) إنه "وبجهود ومتابعة وزير الهجرة والمهجرين وكالة عثمان الغانمي، تمكنت كوادر الوزارة من إعادة اول وجبة من النازحين الساكنين في العشوائيات بمحافظة نينوى والبالغ عددهم (114) اسرة الى قرى ناحية بادوش بالتنسيق مع منظمة الهجرة الدولية IOM والقوات الامنية".

ووجه الغانمي بحسب البيان بـ"العمل ببرنامج العودة الطوعية المنفذ من قبل الوزارة / فرع نينوى، فضلا عن اجراء احصائية للأسر العائدة من المخيمات والاسر التي لم تعود الى مناطقها الاصلية والساكنين في العشوائيات بمركز مدينة الموصل".

وأشار البيان إلى ان "فريق العمل ‏شرع بمقابلة اكثر من (200) اسرة ومعرفة اسباب عدم عودتهم الى مناطقهم ، ووضع الحلول المناسبة لعودتهم الى مناطقهم التي زارها الفريق أيضاً وأجرى لقاءات مع مخاتير المناطق بالتنسيق مع مدراء النواحي التابعة لتلك القرى".

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