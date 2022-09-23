2022/09/23 | 17:15 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.أحمد العلياوي

لكل عاملٍ من عمله نصيب من الذكر

المحمود، يسعى له وهو يباشرُ الفعل

الحسن، فذلك مما اعتاد عليه الناس منذ

قديم العصور، وهم يتناقلون محامد

الكرام، بما يشجِّع على فعل الخيرات حين

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