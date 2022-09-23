2022/09/23 | 17:15 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الهجرة: عودة اكثر من ٧٧٣ نازحا الى مناطق سكناهم في قرى بادوش هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/09/23 | 17:15.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الهجرة: عودة اكثر من ٧٧٣ نازحا الى مناطق سكناهم في قرى بادوش) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الهجرة: عودة اكثر من ٧٧٣ نازحا الى مناطق سكناهم في قرى بادوش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).