بعد مرور عاماً كامل من اجراء الانتخابات النيابية

2022/09/23 | 17:20 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:خالد القره غولي الأفضل لهم أن يبقوا في ( مناصبهم ) حتى الموت .!.لم أقرأ أنَّ أحد أمراء بني ( العباس ) وما تلاهم من أنظمة السيطرة والإحتلال للعراق...أكمل القراءة ←

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