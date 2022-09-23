2022/09/23 | 17:20 - المصدر: اخبار العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بقلم: ولاء سعيد السامرائي منذ أحد عشر شهرا ينتظر الشعب العراقي تشكيل حكومة تصوت على الميزانية التي تتوقف عليها الحياة الاقتصادية للبلد وحياة الناس ومعاملاتهم لكن أحزاب العملية السياسية لا...
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق: تسريبات واغتيالات يتجاهلها القضاء!) نشر أولاً على موقع (اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق: تسريبات واغتيالات يتجاهلها القضاء!) نشر أولاً على موقع (اخبار العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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