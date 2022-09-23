تهديدات بوتين النووية.. سيناريوهات لـ

2022/09/23 | 17:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت تهديدات الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، باستخدام "السلاح النووي" في حربه بأوكرانيا، انقسام بين الخبراء العسكريين والاستراتيجيين، بين محذرا من "حرب عالمية نووية قادمة"، وفريقا آخر "يستبعد التصعيد".

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