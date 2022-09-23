دولة القانون: الإطار وحده المسؤول عن اختيار رئيس الوزراء ومتمسك بالسوداني

2022/09/23 | 17:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أكد عضو في ائتلاف دولة القانون، ان الإطار التنسيقي “وحده المسؤول” عن اختيار رئيس للحكومة المقبلة.وقال وائل الركابي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “الإطار التنسيقي وحده المسؤول عن اختيار رئيس الوزراء وهو المعني بذلك” متسائلاً “لماذا لا يفرض على الكرد اختيار رئيس معين للجمهورية من أي طرف سياسي؟”.وأضاف “الإطار التنسيقي واضح برفضه فرض الارادات وهو لايزال متمسكا بمرشحه محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء كون الإطار الكتلة النيابية الأكبر، فضلا عن عدم وجود اعتراض على السوداني من الأطراف السياسية جميعها”.

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