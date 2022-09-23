البارتي: المرشح لرئاسة الجمهورية سيتم الكشف عنه خلال الايام القادمة

2022/09/23 | 17:42 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الحزب الديمقراطي الكردستاني، اليوم الجمعة، استمرار لقاءاته مع الاتحاد الوطني الكردستاني.

وقالت النائب السابق عن الحزب الديمقراطي الكردستاني اشواق الجاف، في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم”، إن “سلسلة اللقاءات بين الحزبين الكرديين سوف تستمر كون انه الملفات التي تناقش هي ليست فقط ملف رئيس الجمهورية، وانما ملفات عدة بعضها يتعلق بانتخابات اقليم كردستان وتعديل قانون انتخابات كردستان وكذلك تفعيل مفوضة الانتخابات وامور داخلية اخرى”.

وأضافت الجاف أن “المفاوضات بين الحزبين الكرديين وصلت الى مراحل متقدمة في رسم الخارطة السياسية للمرحلة المقبلة، ومشاركة الكرد فيها كقوى كردية ممثلة للبيت الكردي والاتفاق على الدخول بمرشح واحد لمنصب رئيس الجمهورية”.

وتابعت ان “اسم المرشح لمنصب رئيس الجمهورية سيتم الكشف عنه خلال الايام القادمة لان المفاوضات مستمرة ووصل الى مراحل متقدمة”.

واكدت أن “موقف الحزب الديمقراطي واضح وصريح وهو تطبيق الخطوات الدستورية التي تمهد لانتخابات مبكرة من خلال حكومة كاملة الصلاحيات و كما طالب الشارع وكما طالبت بعض القوات السياسية الى انتخابات مبكرة لكن هذه الانتخابات يجب ان تسبقها تحضيرات دستورية وحسب المادة 64، يجب ان يكون هنالك طلب مقدم من ثلث اعضاء مجلس النواب و باغلبية مطلقة وهذا موافق عليه اغلب النواب لكنهم لا يرغبون بحل البرلمان الا بعد تشكيل الحكومة فبالتالي هذه الخطوة لا تمرر خلال البرلمان”.

واكملت ان “الطريقة الثانية تكون من خلال الحكومة لكن بما ان الحكومة الحالية هي تصريف اعمال اذا لا تمتلك الصلاحية لطلب انتخابات مبكرة”.

واردفت: “اذا الحل الدستوري هو ان تشكل حكومة بكامل الصلاحيات و تهيئ الارضية الدستورية لاجراء الانتخابات المقبلة”.

واكدت الجاف ان “الحزب الديمقراطي مع تشكيل حكومة كاملة صلاحيات تهيئ الارضية الدستورية لانتخابات مبكرة”.

واشارت إلى ان “النقطة التي سوف لم نختلف عليها كقوى كردية وكحزب ديمقراطي كردستاني مع الاتحاد هو انه يجب الدخول بمرشح واحد يمثل البيت الكردي كالقوى السنية التي دخلت بمرشح واحد يمثل البيت السني والقوى في البيت الشيعي الذي يستمرون بالمفاوضات للخروج بمرشح واحد يمثل البيت الشيعي”.

وبينت ان النقطة التي لا جدال فيها هو ان كل الاطراف والقوى الكردية سوف ستدخل بمرشح واحد يمثل البيت الكردي”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البارتي: المرشح لرئاسة الجمهورية سيتم الكشف عنه خلال الايام القادمة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (البارتي: المرشح لرئاسة الجمهورية سيتم الكشف عنه خلال الايام القادمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).