2022/09/23 | 17:42 - المصدر: موازين نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عباس: إسرائيل قررت ألا تكون شريكا في عملية السلام ودمرت الاتفاقيات التي تم توقيعها سابقا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع موازين نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/09/23 | 17:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع موازين نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عباس: إسرائيل قررت ألا تكون شريكا في عملية السلام ودمرت الاتفاقيات التي تم توقيعها سابقا) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عباس: إسرائيل قررت ألا تكون شريكا في عملية السلام ودمرت الاتفاقيات التي تم توقيعها سابقا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).