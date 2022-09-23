ايران: العراق سيتحول لأكبر سوق اقتصادي بالمنطقة

2022/09/23 | 17:43 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 23 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: توقع رئيس الغرفة المشتركة الإيرانية العراقية، يحيى آل إسحاق، الجمعة؛ أن...

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