تشكيلة المنتخب الوطني لمواجهة عُمان في بطولة الأردن الرباعية

2022/09/23 | 17:45 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلن مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم راضي شنيشل، تشكيلة أسود الرافدين لمواجهة عُمان في بطولة الأردن الرباعية الدولية.وستنطلق المباراة عند الساعة السادسة مساءً بتوقيت بغداد.

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