2022/09/23 | 17:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي يلتقي نظيره الأوكراني دينيس شميغال في نيويورك المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يلتقي نظيره الأوكراني دينيس شميغال في نيويورك) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يلتقي نظيره الأوكراني دينيس شميغال في نيويورك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).