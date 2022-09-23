الجلسة بانتظار إشارة الصدر.. الكشف عن عدد الوزارات الصدرية في الحكومة المقبلة

2022/09/23 | 18:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد كشف عضو تحالف الفتح عائد الهلالي، اليوم الجمعة، عن عدد الوزارات التي ستمنح للتيار الصدري في حال موافقته على تشكيل الحكومة، مبينا ان الإطار بانتظار اشارة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بشأن الاجتماع المرتقب.وقال الهلالي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الكتل السياسية تنتظر ردة فعل او إشارة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لعقد جلسة البرلمان الخاصة بانتخاب رئيس الجمهورية وتكليف مرشح الكتلة الاكبر". وأضاف ان "حقوق الكتلة الصدرية باقية في الحكومة المقبلة التي تتضمن ست وزارات وجميع المناصب الاخرى حيث لا يمكن لأي احد التجاوز عليها".وتستمر الخلافات السياسية منذ سنة كاملة بسبب اصرار التيار الصدري على تشكيل الحكومة دون الاطار اسفر عن استقالة نواب التيار من البرلمان وتصاعد الاحتجاجات الشعبية.

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