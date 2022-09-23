الكاظمي يلتقي رئيس الوزراء الأوكراني في نيويورك

2022/09/23 | 18:02 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-نيويورك

التقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، نظيره الأوكراني دينيس شميغال في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها السابعة والسبعين.

وقال المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي التقى رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال في نيويورك".

وأضاف ان "الجانبين بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين"

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