قيادي كردي يكشف اخر المباحثات بين الحزبين على مرشح رئاسة الجمهورية

2022/09/23 | 18:02 - المصدر: بغداد اليوم

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أكد القيادي الكردي محمود عثمان، اليوم الجمعة، عدم وجود أي اتفاق حتى الان على مرشح رئاسة الجمهورية بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني.

وقال عثمان، لـ(بغداد اليوم)، إنه "حتى الساعة لا يوجد أي اتفاق بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني على مرشح واحد لرئاسة الجمهورية، رغم كل الاجتماعات التي حصلت بين الطرفين خلال الأيام الماضية".

وبين أن "الحوارات مازالت مستمرة بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني بهدف الوصول الى اتفاق نهائي للذهاب نحو العاصمة بغداد بمرشح واحد لرئاسة الجمهورية".

وأكد أنه "لا توجد بوادر للاتفاق حتى الساعة بين الطرفين".

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