2022/09/23 | 18:05 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قريبا في الحنانة بلاسخارت..لابلاغ الصدر بعدم تشكيل حكومة إطار الولاءات| نشرة اخبار السادسة 2022/9/23) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 1_MC3PUK248
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قريبا في الحنانة بلاسخارت..لابلاغ الصدر بعدم تشكيل حكومة إطار الولاءات| نشرة اخبار السادسة 2022/9/23) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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