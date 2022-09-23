2022/09/23 | 18:05 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 1_MC3PUK248

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قريبا في الحنانة بلاسخارت..لابلاغ الصدر بعدم تشكيل حكومة إطار الولاءات| نشرة اخبار السادسة 2022/9/23) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. قريبا في الحنانة بلاسخارت..لابلاغ الصدر بعدم تشكيل حكومة إطار الولاءات| نشرة اخبار السادسة 2022/9/23) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).