2022/09/23 | 18:05 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كردستان: طائرات مسيرة تابعة للجيش التركي قصفت مقراً لمسلحي وحدات حماية سنجار هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/09/23 | 18:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كردستان: طائرات مسيرة تابعة للجيش التركي قصفت مقراً لمسلحي وحدات حماية سنجار) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كردستان: طائرات مسيرة تابعة للجيش التركي قصفت مقراً لمسلحي وحدات حماية سنجار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).