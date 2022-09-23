الهجرة تعلن عودة أكثر من 770 نازحا لمناطق سكناهم في نينوى

2022/09/23 | 18:06 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فريق العمل شرع ‏بمقابلة اكثر من (200) أسرة.

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